Son dakika: Muştayla saldırmıştı! O saldırgan için karar çıktı

Cadde üzerinde evine doğru yürüdüğü bir sırada yanına gelen tanımadığı Sedat A isimli saldırgan tarafından aniden saldırıya uğrayan Ecenur Ö, adeta dehşeti yaşadı. Muşta olarak tabir edilen kesici bir aletle yüzüne ve kafasına defalarca darbe alan genç kız yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirildi. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kızın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.