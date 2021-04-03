Son dakika: Muştayla saldırmıştı! O saldırgan için karar çıktı

Bursa'da sokakta yürüyen 18 yaşındaki Ecenur Ö, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muşta denilen aletle saldırıya uğradı. Yüz ve kafasında ağır yaralar oluşan genç kızın şikayeti üzerine saldırgan tutuklandı.
Cadde üzerinde evine doğru yürüdüğü bir sırada yanına gelen tanımadığı Sedat A isimli saldırgan tarafından aniden saldırıya uğrayan Ecenur Ö, adeta dehşeti yaşadı. Muşta olarak tabir edilen kesici bir aletle yüzüne ve kafasına defalarca darbe alan genç kız yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirildi. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kızın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirilen saldırgan Sedat A'nın verdiği ilk ifade, genç kızı ağabeyini öldüren Songül adında bir kadına benzettiğini ve bilerek yapmadığını söylediği öğrenildi. Saldırgan Sedat A'nın 16 farklı suç kaydı olduğu anlaşıldı. Hakkında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.