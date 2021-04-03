Testi pozitif çıkan kadın, ambulansa binmemek için direndi

GAZETECİYE HAKARET YAĞDIRDI

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kadın, kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de hakaret yağdırdı. Yaklaşık 1,5 saat süre ikna çalışmalarına karşılık vermeyen Semiha U., Almanya'da yaşayan kızıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada yaşlı kadının kızıyla görüşen ambulans doktoru Semiha U.'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ambulans doktoru telefon görüşmesinde kadının karantina şartları gereği bir eve götürülmesi gerektiğini söyledi. Kızıyla bir kere daha görüşen Semiha U., ambulansa binerek yakınlarının evine götürülmeyi kabul etti.