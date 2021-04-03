Testi pozitif çıkan kadın, ambulansa binmemek için direndi

Olay bugün saat 15.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa mahallesinde meydana geldi. Bir gün önce hastanede koronavirüs testi yaptıran Semiha U.'nun sonuçları pozitif olarak açıklandı.
"TAKSİCİNİN VEBALİNE GİREBİLECEK MİSİN?"
Yakınları yaşlı kadının hastaneye götürülmesi için yardım istedi. Elinde çantası ve bastonuyla sokakta yürüyen yaşlı kadını polisler ikna etmeye çalıştı. İkna edilemeyen Semiha U., ambulansa binmeyeceğini söyledi ve taksiye binerek evine gideceğini belirtti. Yaşlı kadının inatçı tavırlarından sonra bir polis memuru, "Taksiciye bulaşırsa ne yapacaksın. Taksici öldü diyelim senin yüzünden. Onun vebaline girebilecek misin?" dedi.
"OĞUL HİÇBİR ŞEYİM YOK"
Sokakta yürümeye devam eden Semiha U.'nun yanına ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ambulansa binmesini istediği kadın, cebinden çıkardığı parasını göstererek taksiyle gideceğini yineledi. Sağlıkçılardan yakınlarının aranmasını isteyen yaşlı kadın, görevlilerin testin pozitif çıkmış uyarısına "Oğul hiçbir şeyim yok" diyerek yoluna devam etmek istedi.
"ALLAH RIZASI İÇİN BİZİMLE GEL"
"Benim Allah'a şükür hastalığım yok, bir şeyim yok" diyen Semiha U., polis memurunun "Seni tedavi ettirmemiz lazım. Sokakta tek başına olmaz" dedi. Bütün ikna çabalarına 'Of' diye karşılık veren yaşlı kadına bu kez polis memuru "Allah rızası için bizimle gel, kurban olayım sana" cevabını verdi.
GAZETECİYE HAKARET YAĞDIRDI
Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kadın, kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de hakaret yağdırdı. Yaklaşık 1,5 saat süre ikna çalışmalarına karşılık vermeyen Semiha U., Almanya'da yaşayan kızıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada yaşlı kadının kızıyla görüşen ambulans doktoru Semiha U.'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ambulans doktoru telefon görüşmesinde kadının karantina şartları gereği bir eve götürülmesi gerektiğini söyledi. Kızıyla bir kere daha görüşen Semiha U., ambulansa binerek yakınlarının evine götürülmeyi kabul etti.