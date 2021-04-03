THY pilotundan ameliyat öncesi duygulandıran ziyaret

Daha önce beyin kanaması geçiren ve beyninde damar yumağı oluşan havacılık tutkunu Ahmet Safa Yazıcı 'Gamma Knife' adı verilen ameliyat için ailesi ile birlikte Samsun'dan İstanbul'a geldi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk tişörtü ile tetkiklerinin yapılması için hastaneye giden Yazıcı, tedavisini yapacak Prof. Dr. Selçuk Peker'in tişörtünün anlamını sorması üzerine beklemediği bir sürprizle karşılaştı

AMELİYAT ÖNCESİ ANLAMLI ZİYARET

Hastasının havacılık tutkunu ve SoloTürk pilotu olmak istediğini öğrenen Peker, hastane yönetimi ile birlikte şu anda Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan SoloTürk kurucu pilotlarından Sedat Yalın Ahbab ile iletişime geçerek Ahmet Safa'ya moral vermek için ameliyatı öncesi hastaneye davet etti.

Doktoruyla görüştüğü sırada kendisine sürpriz yapan Sedat Yalın Ahbab'ı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Yazıcı "Babam küçükken kardeşlerimle beraber SoloTürk gösterilerine götürürdü. Ben de çok heveslenirdim. Koskocaman uçağı uçurmalarına çok şaşırır ve özenirdim. Havacılığa olan ilgim o günlerde başladı. Havacılığı çok seviyorum ve bende pilot olmak istiyorum "dedi

İYİLEŞTİKTEN SONRA BERABER UÇACAĞIZ

Ameliyat öncesi Ahmet Safa'ya sürpriz yapmak istediğini belirten Sedat Yalın Ahbab "Hem de ilerisi için onu motive etmek istedim. Safa'nın bu kadar heyecanlanacağını düşünmemiştim. Onu görünce ben de çok heyecanlandım. Bundan sonraki süreçlerde kendisi ile temasımızı koparmayacağız. Birbirimize söz verdik. Ahmet Safa, iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra kendisini Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde misafir ederek pilotluğa ilk adım olarak birlikte simülatör eğitimi yapacağız" diye konuştu. Ahmet Safa'ya pilot olabilmesi için de tavsiyelerde bulunan Ahbab, derslerinin ve yabancı dilinin çok iyi olması gerektiğini, kendisinin de istekli olduğu için çok zorlanmayacağını ifade etti

TEDAVİSİ ÜÇ YIL SÜRECEK

Ahmet Safa'nın tedavi sürecini takip eden Prof. Dr. Selçuk Peker ise "Amacımız damar yumağına ışın vererek, o yumağı oradan yok etmek. Böylece damar yumağına bağlı olarak herhangi bir risk ile karşılaşmasını engellemek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıl sonra damar yumağının tamamen kaybolmasını bekliyoruz. Tedavi tamamen tamamlandıktan Ahmet Safa istediği her şeyi rahatça yapabilecek'' dedi.

Anne Emine Yazıcı ve baba Ahmet Yazıcı da, Ahmet Safa'nın büyüyünce pilot olmak istediğini, havacılığa çok meraklı olduğunu ve çocuklarının yaptığı işi her zaman hakkını vererek yapması gerektiğini söylediler.