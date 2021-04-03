Twitter’da ‘tecavüzcü’ diye linç edilen avukat masum çıktı

Sosyal medyada 'Kartanesi_04' kullanıcı adıyla avukat Ü.I. tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve intihar edeceğini yazarak Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen B.K.'yla (19) ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, çelişkili beyanlarda bulunan kızın ablası Ç.P.'nin de tanık olarak ifadesine başvurup Avukat Ü.I.'ya kurulan tezgâhı ortaya çıkarttı. B.K.'nın tecavüze uğradığını iddia ettiği sırada pastanede oturup kendisini beklediğini söyleyen ablası Ç.P. ifadesinde "Yanıma geldiğinde 'Moralin neden bozuk' diye sordum. 'Ü.I. benden ayrıldı' dedi. Tecavüz olayını bana anlatmadı" dedi. Savcılık soruşturma sonunda çelişkili beyanları sonrası dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Takipsizlik kararında yalan beyanda bulunan B.K.'nın paylaşım yaptıktan sonra hâlâ Ü.I. ile görüşmek istediğini ifade eden mesajlar attığı belirtildi. SABAH'a konuşan Ü.I'nın avukatı, "Twitter'daki linç kampanyalarının yaygınlaşması artık gerçek mağdurların hak arama çabalarına da gölge düşürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına rağmen müvekkilim ömrü boyunca maalesef aklanamayacaktır. Çünkü bir defa 48 bin kişi tarafından 'tecavüzcü' ilan edildi. Bu mağduriyeti kelimelerle tarif etmek mümkün değil" dedi.