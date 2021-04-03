Uşak Polisi üç ilde baskın yaptı! Cezaevinden yönetilen çeteyi çökerttiler

Uşak Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; il genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarını yöneten organize bir çeteye operasyon düzenledi. Uşak merkezli düzenlenen ve 135 polisin katıldığı operasyon kapsamında Uşak, İzmir ve İstanbul'da 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertilen çetenin 11 üyesinin cezaevinde olduğu ve tutuklu çete elebaşlarının çeteyi cezaevinden talimatlarla yönettikleri iddia edildi.





RUHSATSIZ SİLAHLARLA YAKALANDILAR



Uşak Narkotik Masası Polisleri tarafından baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda Metamfetamin, uyuşturucu madde, sentetik ecza, binlerce uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu Bonzai ve tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan çok sayıda hassas terazi ile birlikte dört ruhsatsız silah da ele geçirildi. Örgütlü olarak "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü gözaltına alınan şüpheliler Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.