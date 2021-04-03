UTV kazasında 1ölü 1 yaralı

Kocaeli Gölcük İlçesi Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi ormanlık alanda UTV ve ATV araçları ile gaziye çıkan arkadaş grubunun içinde bulunduğu Mert Kesgin (23) idaresindeki 41 AFF 475 plakalı UTV, cevizlik mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Konvoydaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda güçlükle ulaştığı kazada yaralanan sürücü Mert Kesgin ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken sürücünün yanındaki 23 yaşındaki arkadaşı Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kapıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı