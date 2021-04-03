Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri UTV kazasında 1ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.4.2021 00:48

kazasında 1ölü 1 yaralı

ABBAS ÇAKAR
UTV kazasında 1ölü 1 yaralı

ilçesi mevkiinde meydana gelen kazasında, virajı alamayan araç ormanlık alana uçtu. Kazada 1 kişi hayatını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli Gölcük İlçesi Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi ormanlık alanda UTV ve ATV araçları ile gaziye çıkan arkadaş grubunun içinde bulunduğu Mert Kesgin (23) idaresindeki 41 AFF 475 plakalı UTV, cevizlik mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Konvoydaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda güçlükle ulaştığı kazada yaralanan sürücü Mert Kesgin ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken sürücünün yanındaki 23 yaşındaki arkadaşı Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kapıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

ARKADAŞINA GÖNDER
UTV kazasında 1ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA