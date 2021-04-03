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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Yakalanacağını anlayınca canına kıydı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yakalanacağını anlayınca canına kıydı
Kayseri'de, arkadaşı Emrah Balkaş'ı (29) öldürüp toprağa gömen Eyüp Y., polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca silahla intihar etti. Develi ilçesinde Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Balkaş'ın, öldürülüp Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, Balkaş'ın uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Eyüp Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eyüp Y.'nin Yukarı Fenese Mahallesi'ndeki bağevinde kaldığını belirleyen polisler adrese gitti. Polisleri gören Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
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Yakalanacağını anlayınca canına kıydı
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