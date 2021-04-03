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Giriş Tarihi: 3.4.2021 08:03 Son Güncelleme: 3.4.2021 08:03

Bugün fırınlar açık mı? 3 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık?

Bugün fırınlar açık mı? 3 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık?

ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Normalleşme süreci devam ederken orta ve düşük riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama durumu devam ettiği bilinirken fırınlar kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa devam ederken temel ihtiyacını karşılamak için unlu mamul satışı yapan yere gitmesi gereken kişiler için yarın fırınlar açık mı, , kaçta kapanıyor sorularının yanıtları haberimizde!

Nisan ayında normalleşme süreci devam ederken fırınlar çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Hafta sonu sabahında en yakın fırına gitmek için araştırma yapanlar fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle yarın fırınlar açık mı sorusuna yanıt aranırken kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. İşte fırınlar çalışma saatleri 2021!

YARIN FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam ederken fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içinde unlu mamül satışı yapan yere gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor. 3-4 Nisan 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi- Pazar fırınların belli saatlerde açık olacağı biliniyor.

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.

On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

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Bugün fırınlar açık mı? 3 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık?
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