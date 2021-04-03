Bugün hafta sonu düğün, nikah var mı? 3-4 Nisan 2021 nikah ve düğünler iptal mi oldu?

Bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan düğün ve nikahlar için karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen Kabine'de yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde Cumartesi sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başlanmış hal böyle olunca ise "Yarın hafta sonu düğün, nikah var mı? 3-4 Nisan 2021 nikah ve düğünler iptal mi oldu?" soruları gündeme taşınmıştı. İşte konuya dair yayımlanan genelgenin detayları…
YARIN NİKAH VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU, NİKAHA GİTMEK SERBEST Mİ?
Bakanlık 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede hafta sonu uygulanacak olan düğün ve nikah davetlerine dair kararı da duyurdu. Bu kapsamda yapılacak merasimler bilindiği üzere 50 kişiyi aşmayacak şekilde ve 1 saat sınırı ile uygulanacaktı. Cumartesi kısıtlaması yeniden uygulamaya geçerken bu illerde önceden tarih alınmış olan merasimlere katılacak vatandaşlara muafiyet sağlandığı bilgisi verildi.
HAFTA SONU DÜĞÜNLERE KATILACAKLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.
KİŞİLER, BU HAFTA SONU İÇİN TARİH ALINAN NİKAHLARA KATILABİLECEK
Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.