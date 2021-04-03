Yatak odasında basıldı balkondan atladı

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Murat B. dün hasta olduğu için işinden izin alıp evine gitti. Eve dönen Murat B., yatak odasında eşi ile yabancı birinin sesini duydu. Odanın kapısını kilitleyen Murat B. polisi aradı. İçeride bulunan Kader D. hemen ikinci kattaki dairenin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Kader D.'nin bacağı kırıldı. Adamın kaçtığını fark eden Murat B. soluğu sokakta aldı. Yatak odasında bastığı adama saldırmak isteyen Murat B. vatandaşlar tarafından engellendi. Yaralı Kader D. hastaneye kaldırılırken Murat B. ise karakola giderek şikâyetçi oldu.