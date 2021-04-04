17 kişilik minibüsünde 40 kişi... 3 insan kaçakçısı yakalandı

İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak ülkemize kaçak giriş yapan kimlik ve pasaportları bulunmayan 38 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsle bir süre gittikten sonra yürümeye başladı. Toplu halde hareket eden göçmenler aç susuz şekilde 15 saat aralıksız yürüdü. Göçmenler ardından Afganistan uyruklu M.N. isimli göçmen kaçakçısı ile irtibata geçti. Göçmen kaçakçıları, kişi başı bin 500 dolar karşılığında Ankara üzerinden İstanbul oradan da yurtdışına çıkarmak için göçmenlerle anlaştı.
YAKALANMAMAK İÇİN OTOMOBİL İLE ÖNCÜLÜK YAPTILAR
Organizatörler A.İ. ve K.B., anlaştıkları göçmenlerin yanına kapalı minibüs ile geldi. 17 kişilik minibüse 40 kişi bindirilerek adete balık istifi yapılan göçmenler, 12 saatlik seyahatleri boyunca ne yemek yiyebildi ne de temel ihtiyaçlarını karşılayabildi. Organizatörler A.İ. ve K.B., otomobilleri ile göçmenleri taşıyan minibüsün önünden giderek güzergahta bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını önceden haber verip yol değiştirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ankara karayolu Gölbaşı ilçesi girişinde minibüs ve minibüse öncülük eden araçları durdurdu. Ekipler minibüs içerisini kontrol ettiklerinde şok manzara ile karşılaştı. Aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 38 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu göçmenin olduğunu gördü.
GÜNLERDİR AÇ SUSUZ KALAN GÖÇMENLERE POLİS ELİ
Polis ekipleri, A.İ. ve K.B. ve M.N. isimli 3 organizatörle birlikte minibüs şoförü Ö.B gözaltına aldı. Ekipler, minibüse doldurulan göçmenler Ankara Emniyetine getirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri günlerdir aç susuz kalan ve ihtiyaçlarını gideremeyen göçmenlerin yardımına koşarak yakından ilgilendi.
Emniyetteki ifadelerin ardından 4 göçmen kaçakçısı Ankara Gölbaşı adliyesine sevk edildi. Afganistan uyruklu M.N. sınır dışı edilmesi yönünde karar çıkarken A.İ. ve K.B. ve minibüs şofürü Ö.B. adli kontrol ile serbest kaldı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için işlem başlatıldı.