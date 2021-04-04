17 kişilik minibüsünde 40 kişi... 3 insan kaçakçısı yakalandı

GÜNLERDİR AÇ SUSUZ KALAN GÖÇMENLERE POLİS ELİ

Polis ekipleri, A.İ. ve K.B. ve M.N. isimli 3 organizatörle birlikte minibüs şoförü Ö.B gözaltına aldı. Ekipler, minibüse doldurulan göçmenler Ankara Emniyetine getirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri günlerdir aç susuz kalan ve ihtiyaçlarını gideremeyen göçmenlerin yardımına koşarak yakından ilgilendi.

Emniyetteki ifadelerin ardından 4 göçmen kaçakçısı Ankara Gölbaşı adliyesine sevk edildi. Afganistan uyruklu M.N. sınır dışı edilmesi yönünde karar çıkarken A.İ. ve K.B. ve minibüs şofürü Ö.B. adli kontrol ile serbest kaldı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için işlem başlatıldı.