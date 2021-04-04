2 bin 400 yıllık lahit bulundu

MuğlaBodrum'da, bir inşaatın temeli sırasında "lahit"e rastlandı. Bodrum Sualtı Müzesi tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, lahit mezar çıkarıldı. 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen mezarın, hâlâ ilk günkü gibi olduğu görüldü. Hiç tahrip olmayan lahit, 2.5 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde. Lahit mezarın içinden, bir kadın ve erkeğe ait olduğu tahmin edilen iskelet çıktı. Kazı çalışmasına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ve Prof. Dr. Bilal Söğüt katıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, lahit mezarla ilgili bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Lahit mezar 8 Mart'ta yapılan bir kazı sırasında keşfediliyor. Şu anda lahdin kapağını açtık. Bir kadının iskeleti var. Bu lahit 2 bin 400 yıllık, milattan önce 4'üncü yüzyıla ait. Halikarnasos'un Doğu metropolü olduğu düşünülüyor. İşin güzel yanı hiç bozulmamış olması. Aslı nasılsa aynı şekilde kalmış. İçindeki iskeletler de etkilenmemiş. Şu an geçici kapatacağız. Güneşten etkilenmemesi için çadırla kapatacağız. Çok şey çıkacaktır. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Su Altı Müze Başkanlığı tarafından yürütüldü. Burada bulunan bütün eserler Bodrum Su Altı Müzesi'ne götürülerek sergilenecek" dedi.