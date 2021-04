‘5 yıl oldu Yasin’im neredesin?’

Konya'da, Akören ilçesine bağlı Belkuyu mahallesinde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, drone'lar ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, Ankara'dan gelerek çalışma yaptı. Ancak yine bir iz bulunamadı.Oğlunun kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçen anne Ümmü Şahin bu süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Diğer çocuklarıyla teselli bulmaya çalıştığını belirten acılı anne, "Düşünün ki bir anne yavrusundan 5 yıldır ayrı. Ölü mü, sağ mı bilmiyor. Dünyanın en büyük acısı bu olsa gerek. Hayat devam ediyor ama onu bir de bana sorun. Diğer çocuklarım için ayakta duruyorum. 5 yıldır üzüntüden kalp hastası oldum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Aldığım her nefes bana zulüm geliyor" dedi.Oğlum öldüyse bile en azından bir mezarı olsun diyen Ümmü Şahin, "Yetkililerden oğlumun ölüsünü ya da dirisini bulmasını istiyorum. Öldüyse bile en azından yavrumun bir mezarı olur. Ben de gider oğlumun kara toprağını severim. Ancak uzun süredir kapımızı çalan bile yok. Çocuklarım her gün 'Kardeşimiz bir daha gelmeyecek mi?' diye soruyor. Ben artık onlara nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Bu can daha ne kadar dayanır bilmem ama ölmeden oğlumun ölüsünü ya da dirisini görmek istiyorum. Bana bunu çok görmesinler" diye konuştu. Baba Yavuz Şahin ise, "Yıllardır oğlum bulunamadı. Aramalar çok önceden durdurulmuştu. Yakın zamanda yetkililer gelerek arama çalışmalarının yeniden başlatılacağını söyledi. Bu da birazcık da olsa bizi mutlu etti. İnşallah en kısa sürede Yasin'im ile ilgili bir gelişme olur" ifadelerini kullandı.