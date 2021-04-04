500 kişilik korona partisi

İstanbulÜsküdar'da "Sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi. Kuzguncuk Mahallesi'nde 4 katlı eğlence mekanına, ihbar üzerine polis dün saat 03.30 sıralarında baskın yaptı. Polis, bütün kapıları kilitli olan eğlence mekanına girmeye çalışırken içeride bulunanlar arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Kaçamayanlar ise gizli bölmelere, masa altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına saklandı. Polis mekanda sandalye ve masalarla kapatılan koridordan geçerek teras kata çıktı. Burada sessizce oturan 100 kişilik bir grup, polisi karşılarında görünce tel örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin yan tarafında bulunan ormanlık alana çıkarak gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ormanlık alanda ve çevresinde yapılan aramada yakalanan yaklaşık 100 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı. Polisin baskınında yakalanan 29 kişiye 3 bin 150'şer lira para ceza kesildiği öğrenildi. Mekânın yetkilisi "Bana Youtube için bir eğlence sahnesi çekeceklerini söylediler. Ben de yardımcı oldum. Kandırıldık. Ben yukarıda yatıyordum" dedi.