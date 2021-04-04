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Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:54

7 aylık bebeğini istemediği için boğmuş

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
7 aylık bebeğini istemediği için boğmuş

’da cani anne 7 aylık Güneş bebeği battaniye ile boğarak öldürdü. Anne Özlem K. hakim karşısında ‘bebeği istemediğim için öldürdüm’ dedi.

Ankara Keçiören ilçesinde Özlem K., iddiaya göre 7 aylık kızı Güneş'in nefes alamadığını söyleyerek komşulardan yardım istedi. Otomobille Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Güneş bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Özlem K. polis tarafından gözaltına alındı.

7 AYLIK BEBEĞİ BATTANİYE İLE BOĞMUŞ

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne, ifadesinde bebeği battaniye ile boğduğunu itiraf etti. Özlem K., battaniyeyi kaldırdığında bebeğin nefes alamadığını ve renginin sarardığını söyledi. İlaç kullandığını ve son dönemde ilaçlarını almadığını iddia eden anne Özlem K, yakınlarının bebeği bir akrabasının yanına vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.

BEBEĞİ İSTEMEDİM

Özlem K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özlem K., bu kez de bebeği istemediği için öldürdüğünü söyledi. Özlem K, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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7 aylık bebeğini istemediği için boğmuş
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