Adıyaman TÜGVA'dan amirallere sert tepki

103 EMEKLİ CUNTACI ARTIĞININ DEFTERİ DÜRÜLMELİ

Yayınlanan bildirinin yok hükmünde olduğunu belirten başkan Toprak; "Kendini bir şey zanneden şahısların yayınladığı bildiri ayaklarımızın altındadır. Türkiye'de; ABD ve AB'nin menfaatini Türkiye'nin menfaati zanneden şahsiyetsiz eziklerin devri çoktan kapanmıştır. Türkiye ve Türk halkı, eski Türkiye özlemiyle bildiriye imza atan gürûha haddini bildirmeye muktedirdir. 103 emekli amiralin bildirisi ceberut ve tahakkümcü anlayışın ve zihniyetin tekrardan hortlamaya çalışıldığının tezahürüdür, güçlü ve kararlı bir şekilde bu bildirinin karşısında durulmalı ve Hukuk önünde mutlaka bu darbenin çöplüğünde kokuşmuş beyaz yakalı, sözde amiral denilen demokrasi ve vatan haydutları yargılanmalıdır. Sivil siyasete ve seçilmişlere bu tarz bildirilerle müdahaleler ve dizayn girişimleri kimsenin cüret ve cesaret edemeyeceği lanetli hareketler olarak değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Adıyaman TÜGVA olarak; halkın iradesi ve gücü üzerinde hiçbir güç vs irade tanımıyoruz. Ayrıca Adıyaman TÜGVA olarak beklentimiz; 103 Emekli cuntacı artığının defteri dürülmeli, kendilerini bu ülkenin ve bu milletin üstünde görenlerin rütbeleri sökülmeli ve peygamber ocağı ordumuz ile ilişkileri kesilmeli. Bu 103 kullanışlı aparata alkış tutanların yüzlerine de tükürülmelidir. Vatansızların güdümlü amirallerinden veya sivil ve de siyasi uzantılarından iyi niyet beklenmemelidir. Hazırız ve teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.