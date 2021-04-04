AK Partili Çalık’tan İYİ Partili Çıray’a sert sözler: Haddinizi bilin

Deniz Kuvvetlerinde emekli 103 amiralin, hükümeti, TSK'yı ve TBMM'nin yasama faaliyetini hedef alan ve tehdit dolu ifadeler içeren bildirisine destek veren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a bir tepki de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan geldi.

Çalık, bildiriye "Gözü alabilene hodri meydan" ifadeleriyle tepki gösterdi. Çalık, "Türkiye artık millete ve milletin iradesine meydan okunacak bir ülke değildir. Aksini düşünen varsa hodri meydan" dedi. Çalık bildiriye destek veren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a da tepki göstererek, "İtina ile had bildirilir. Darbe yapmak isteyenlerin, darbelere destek verenlerin sonunu unutmayın. Yoksa bu aziz millet size itina ile haddinizi bildirir. 103 amiral eskisi ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibiler haddinizi bilin" ifadesinde bulundu.