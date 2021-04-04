Alacağını isteyen bakkalı öldürdüler

Gaziantep'te 800 liralık alacağını isteyen bakkal, borçlusu tarafından öldürüldü. Şahinbey ilçesinde bakkal dükkânı işleten 22 yaşındaki Adem Çetinalp, bakkaldan veresiye alışveriş yapan müşterisinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından bakkaldan ayrılan borçlu, bir süre sonra yanına akrabalarını da alarak Çetinalp'in evine geldi. Evin önüne bıçak ve silahlarla gelen saldırganlar, dışarıya çağırdıkları Çetinalp'i pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çetinalp, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.