‘Alanya’da avokado ithal edilmemeli, üretilmeli’

Antalya'nın Alanya İlçesi Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen yerli Alanya avokadosunun değerine dikkat çekti.

Önceki paylaşımında da ithal ve yerli avokadoyu karşılaştıran sevilgen, fiyatın düşürülmesi için ithal edilmesine gerek olmadığına vurgu yaptı. Alanya'da mart, nisan ve mayıs aylarında hasadı yapılan cinslerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Sevilgen, "Bu avokadolar İthal. Daha önceki bi paylaşımımda yerli avokadoların önemine değinmiştim ve eksik üretimimiz olan mart, nisan ve mayıs aylarında hasadı yapılan cinslerin tercih edilmesini tavsiye etmiştim. Ama sosyal medyadan gelen bazı yorumlar çok ilginçti. 'İthal gelmesin de avokadoyu kaç paraya yiyeceğiz?' diye değişik değişik yorumlar gelmişti. Evet gerçekten avokado pahalı ama avokadonun fiyatını düşürmek için ithal etmek gerekmiyor, üretim yapmak gerekiyor. Tabi bunu anlamayanlara tavsiyem yerli avokadonun büyüklüğü, lezzeti ve aroması… ithali karşılaştırın. Eğer ki olgunlaştırabiliyorsa kendilerine afiyet olsun" ifadelerini kullandı.