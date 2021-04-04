Amirallere seslenen Bakan Soylu: Sabrımızı zorlamayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısı için Batman'a geldi. Batman Valiliğinde basına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Montrö ile ilgili bildiri yayımlayan 104 emekli amirale çok sert tepki gösterdi. Darbe heveslilerinin zamanı geçtiğini belirten Bakan Soylu, kalan bu artıkları da temizleyeceklerini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en güçlü noktasında bulunduklarını belirten Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor ve Türkiye'ye yapabileceklerini de etkisiz hale getiriyor" dedi.

"BUNLAR ZAVALLIDIRLAR, İSTİSMARCIDIRLAR, HUKUK TANIMAZDIRLAR"

Bildiri yayınlayan amiralleri zihinsel kabiliyetleri gelişmeyen kişiler olarak vasıflandıran Bakan Soylu, "Biz böylelerini çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar. Öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazdırlar, milleti bilmezdirler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçları üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir" diye konuştu.

Basına yaptığı açıklama sonrası güvenlik toplantısına katılan Bakan Soylu, toplantıyı yarıda keserek acilen Batman'dan ayrılarak Ankara'ya döndü.