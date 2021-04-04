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Giriş Tarihi: 4.4.2021 13:33

’da pes dedirten olay! Polisler şaştı kaldı…

DHA
Ankara’da pes dedirten olay! Polisler şaştı kaldı…

haber: ’da ilginç bir olay yaşandı. Polisin durdurduğu 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz çıktı. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı. İşte son dakika haberini detayları…

Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile organizatörlerin bulunduğu otomobili durdurdu. 17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, 38'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.



1500 DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

Öte yandan yapılan detaylı incelemede, göçmenlerin kendilerini yurt dışına kaçak yolla çıkarmaları için bin 500 dolar karşılığında göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu organizatör M.N. ile anlaştıkları saptandı.



M.N.'ye, A.İ. ve K.B.'nin yardım ettiği ve üçlünün farklı bir otomobille minibüse öncülük ettiği öğrenildi. Yakalanan 40 düzensiz göçmenin de, 12 saatlik yol boyunca yemek yemedikleri, su içmedikleri öğrenildi.


Ankara polisi ise yakalanan 40 düzensiz göçmenin temel ihtiyaçlarını karşılayarak, yemek verdi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlem başlatıldı.

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Ankara’da pes dedirten olay! Polisler şaştı kaldı…
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