Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor

Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde imamlık yapan Zübeyir Demirkaya, annesi doğumda ölen minik kuzuyu satın aldı. Çocuğu gibi büyüttüğü, elleriyle süt içirdiği o kuzu imamın peşinden hiç ayrılmıyor. İmamın peşinde gezen minik kuzuyu gerenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor.

"CEMAAT ŞAŞIRIYOR"

Minik kuzunun peşini bırakmadığını ifade eden imam Zübeyir Demirkaya, "Kuzunun annesi doğumda ölmüş. Ben bu kuzuyu satın aldım. Biberonla besliyorum. Şu an 45 günlük oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören cemaat büyük şaşkınlık yaşıyor. Kuzuyu ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz" dedi.