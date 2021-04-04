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Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:57

Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor

AYHAN FİDAN
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor

’da doğan ve doğum sırasında annesi ölen kuzu ile imam Zübeyir Demirkaya’nın dostluğu görenleri kıskandırıyor.  Sevimli kuzu, kendisini biberonla besleyen imamın yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde imamlık yapan Zübeyir Demirkaya, annesi doğumda ölen minik kuzuyu satın aldı. Çocuğu gibi büyüttüğü, elleriyle süt içirdiği o kuzu imamın peşinden hiç ayrılmıyor. İmamın peşinde gezen minik kuzuyu gerenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor.

"CEMAAT ŞAŞIRIYOR"

Minik kuzunun peşini bırakmadığını ifade eden imam Zübeyir Demirkaya, "Kuzunun annesi doğumda ölmüş. Ben bu kuzuyu satın aldım. Biberonla besliyorum. Şu an 45 günlük oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören cemaat büyük şaşkınlık yaşıyor. Kuzuyu ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz" dedi.

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Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor
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