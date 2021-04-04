Antik kentte ultra maraton

Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Gençlik Spor Bakanlığı izni ile Limit Sensin ekibi tarafından gerçekleşen Garmin Latmos Ultra Maratonu, Türkiye Atletizm Federasyonu Covid-19 kuralları kapsamında Milas'te Heraklia Antik Kenti'nde gerçekleşti.

Heraklia Antik Kentinin büyülü atmosferinde yapılan maratona, 22 farklı ilden, 220 yerli ve yabancı yarışmacı katıldı. Yarışın startını Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl verdi. Bafa Gölü kıyısında, 07.00'de start alan yarışçılar, 45 km ve 17 km etaplarında koştu. Zekeriya Bingöl, "Amacımız Muğla'mızda antik kentlerde bu tür etkinlikleri yaparak hem antik kentlerimizi dünyaya tanıtmak hem de turizm sezonu daha uzun aylara yaymak" dedi. Bingöl, "Bu etkinlik sayesinde Bafa Gölü Heraklia Antik Kenti civarına 220 Atlet, bu atletlerin 2 misli de yakınları gelmiştir. Atletlerimiz, Heraklia Antik Kenti ve civarının büyülü atmosferinde pandemi kurallarına uygun olarak yarışmıştır. Organizasyon firmasına ve Atletlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yarışmacılar, Latmos Ultra Maratonu'yla bölgenin eşsiz doğasını koşarak keşfettiklerini, ve parkurların gerçekten büyüleyici olduğunu belirtti. Koşucular, organizasyonu gerçekleştiren Limit Sensin ekibine bu tarz az bilinen destinasyonları koşuyla tanıttıkları için teşekkürlerini iletti. Maratonda: 17 km Kadınlarda birinciliği Ayle Ertürer, 2. Selin Mert, 3. Yasemin Hamamcı oldu. 17 km Erkeklerde ise birinci Ozan Hoşyılmaz, 2.Serdar Sezer, 3.Volkan Alaoğlu olurken, 45 km Kadınlarda birinci Seda Nur Çelik, 2. Elena Töreli, 3. Fatma Taş oldu. 45 km Erkeklerde ise birinci Cevdet Alyılmaz, 2. Veli Emre, 3. Hikmet Karakaya oldu.