Arnavutköy’de korkutan kaza: Otomobilin arka camından yola uçtu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; iddiaya göre Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, kontrolden çıkarak önündeki hafriyat kamyonuna vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan araç, orta refüje çıktı.

ARKA CAMDAN YOLA UÇTU!

Bu esnada kazaya karışan otomobilin arka koltuğunda oturan Şükrü Talay, savrulan aracın arka camından yola uçtu. Asfalt üzerine çakılan Talay ağır yaralanırken, otomobilde bulunan biri sürücü iki kişi de hafif yaralandı. Kazaya tanıklık eden diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Şükrü Talay'ı ilk müdahalelerin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken yolda trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen otomobilin oto kurtarıcısı ile kaldırılmasıyla trafik akışı da normale döndü.

GÖZÜ KARARDI YAŞANANLARI UNUTTU

Orta şeritte seyir halindeyken sol şeride geçmek istediği sırada gözünün karardığını belirten otomobil sürücüsü Emre Ceyhan "Gözüm bir anda karardı, sonra tekrar kendime geldim. Kamyonun sağ arkasında çarptım. Gerisini de hatırlamıyorum" diye konuştu.