Başkan Yüce: Sakarya’ya 2 yılda 1 milyar TL yatırım yaptık

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve başladığı günden bu yana geçen 2 yılda 1 milyara yakın yatırımı Sakarya'ya kazandırdıklarını açıkladı. 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 5 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başladıklarını söyleyen ve Sakarya'yı tarım, ulaşım, çevre, eğitim, spor, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla buluşturduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, destek gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, tüm şehri kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Şehir genelinde tarımı kalkındırmak adına çok önemli adımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, "Tarım şehrimizin en önemli gerçeği. Bu şehrin tarımda var olan potansiyelini iyi biliyor ve adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınma hamlelerimizi başlattık. Üreticimize destekler sunan, verimli topraklarımızı nakış nakış işleyen bir çalışma prensibine sahibiz. Hamdolsun kenevir başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünleri şehrimizde üretiyoruz. Fidan A.Ş ve Sera A.Ş ile şehrimizin tarımsal geleceğine katkı sunduk. İnşallah tarımsal kalkınmanın en önemli şehri Sakarya olacak" dedi.

Tarımın beşiği Sakarya'nın Türkiye'de bir marka olacağını açıklayarak sözlerine devam eden Başkan Yüce, "Atıl olan Melen Botanik Vadisi, Cennet Vadisine dönüşüyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali sınırlarında yer alan Melen isale hattını Tarım ve Orman Bakanlığımız ile üretim alanı haline getirdik. Lavanta, kekik, kuşburnu, akasya ve defne gibi birçok bitkimiz de toprakla buluştu. Aynı zamanda nesli tükenmekte olan salep bitkisinin de ekimini UTÇEM'de gerçekleştirdik. Pamukova'da çilek üretim merkezi oluşturduk. Şehrimizde arıcılıkla uğraşan 54 üreticiyi eğitim programına aldık. Dünya'da ikinci sırada yer alan ülkemizin bal üretimine Sakarya'dan katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yine Türkiye'de ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezini Akyazı'da hayata geçireceğiz." dedi.

Sakarya'ya birçok yeni yaşam alanı kazandırmak adına parklar ve meydanlarda düzenleme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Geyve'nin tarihi dokusuna uygun örnek bir meydan çalışmasını hayata geçireceğiz. Yeşil alanları, şehir mobilyaları ile 7/24 yaşayan bir meydan olacak. Aynı şekilde Unkapanı'nda başlattığımız yenileme çalışması sayesinde bölgemiz modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Millet Bahçemizi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Karaman Engelsiz Millet Bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Orman Park'ta yenileme çalışmalarımızı sürüyor. Çevreye bakışımız bellidir; yeşili ve doğayı korumak, hemşehrilerimizin nefes alacağı yeni alanlarla sosyal yaşama katkılar sunmaktır" dedi.

Türkiye'ye örnek projelerine yenilerini eklediklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, "SGM bünyesinde 300 metrekare alan üzerine kurulu Sosyal Sevgi Mağazamızda 2 bin 500 kıyafet bulunuyor. Mağazamız hem içeriği hem de işleme yöntemi açısından ülkemize örnek olacak bir noktadadır. Mağazamıza bağışladıkları kıyafetlerle bizlere destek olan dostlarımıza şükranlarımı arz ediyoruz. Aynı zamanda Sosyal Sevgi Mağaza'mızın hemen yanında ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ürünlerinin yer aldığı sosyal marketi kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Toplumsal dayanışmanın artmasına yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimizi belirterek desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcunun ve sporun her zaman destekçisi olduklarını belirten Başkan Yüce, "2020 yılının son aylarında Dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasını Sakarya'mızda düzenledik. Dünyanın 13. bisiklet dostu şehri unvanını da bu yıl içerisinde almış olacağız. Yenikent Spor Salonu yanına uluslararası müsabakalara uygun Bocce sahası inşa ettik. Sapanca Hacımercan Spor Tesisi ile geleceğin yıldızlarının yetişeceği sentetik bir sahayı Sapancalı vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık. Şehrimize yeni bisiklet yolları kazandırmak için de kollarımızı sıvadık. Bisiklet Vadisi'nden Vagon Park'a kadar uzanan bisiklet yolunu tamamladık. Sapanca kıyılarına ulaşacak 2. ve 3. etap çalışmaları ise kısan süre içerisinde başlayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun desteklenmesi, spor kültürünün artması için gereken adımların her zaman atılmasını sağlayacağız" sözlerine yer verdi.

Sakarya'nın kentsel tasarımını yenilemek için ilk olarak asfalt çalışmalarına yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Yüce, "2 yıllık süre zarfında şehir merkezi ve 16 ilçede 800 bin tonu aşkın rekor asfalt çalışması gerçekleştirdik. 570 kilometreyi bulan ve yaklaşık 210 milyonluk maliyeti ulaşımlara yeni bir soluk kazandı. Yayalarımızı da unutmayarak 135 bin metrekareye ulaşan kaldırımları yeniledik. Yazlık Caddesi, Sakarya Caddesi, Sağlık Caddesi, Maltepe Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Şehit Yaşar Güler Caddesi, Fatih ve Türbe Caddesi gibi birçok işlek caddemizi yeni yüzüne kavuşturduk" dedi.

Ulaşıma kavşak ve duble yollar ile yeni bir soluk kazandıracaklarını belirten Yüce, "Bölünmüş yollar, köprülü kavşaklar ile Sakarya ulaşımında yeni bir dönemi başlattık. Kalkınmamızın temel altyapısı olan ulaşım projeleri şehir ulaşımında büyük öneme sahip olacak. İlk olarak SGK Kavşağındaki yıllardır yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. 30 milyon TL'lik yatırımla şehrimizin girişini köprülü kavşakla rahatlatacağız. Anadolu Otoyolundan Sakarya'ya yeni giriş olacak proje için geri sayıma geçtik. Projesi hazırlanarak bakanlığa sunulan yatırımın ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bölgedeki kamulaştırma çalışmalarını tamamlayacağız. Sakarya otobandan yeni bir girişe kavuşacak, şehir merkezi trafiği rahatlayacak" dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizin her noktasında ulaşımı güçlendirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; Kumköy ve Kovan Sokak duble yol, Bağlar Caddesi duble yol, Tuzla-Sanayi Caddesi bölünmüş yol, Sebahattin Zaim-Yazlık arası köprü geçişi ve duble yol ve Arifiye duble yol şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Sakarya'nın geleceğine ışık tutacak yeni nesiller için eğitim adına çok önemli adımlar attıklarını ifade eden ve yeni eğitim külliyesinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mızın tarihinde önemli bir yere sahip olan Adapazarı İmam Hatip Lisesi'ni yeniden inşa ediyoruz. Erenler Yaşam Merkezi içerisinde çocukların kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak Çocuk Akademisini hayata geçiriyoruz. Sakarya'mızda faaliyet gösteren SGM'lere bir yenisini de Karasu'da ekledik" dedi.

BELPAŞ'ın faaliyet alanını genişlettiklerini dile getiren ve hizmet sektörünün yanında sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, "Büyükşehir güvencesiyle günlük ve hijyenik bir şekilde gelen sütlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmak adına Süt54 satış ofislerimizi faaliyete geçirdik. Bunun yanı sıra doğal şifa kaynağı olan bal satışlarımız için Bal54'ü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bal çeşitlerinin yanı sıra arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerin satışını da yapmaktayız. Sakaryalıların ucuz ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak için Et54, Yumurta54 ve Fındık54 projelerini hayata geçirdik. Şehrimizin marka değeri olan kabağımızın tanıtımına katkı sunmak adına Gar Meydan'ına 'Gabak Evi' adı altında kabak ve kabak ürünleri satış noktası kurduk" ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarına devam eden Yüce, "Sakarya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında konforlu ve ekonomik yolcu taşımacılığı hizmetine HAVASAK'lar ile başladık. Ayrıca araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde parklanmaya Park54'le düzen getirdik. Kadın kooperatifi marifeti ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurulan Yağcıbedir halısı üretim atölyesi çalışmalarına devam ediyor. 3 bin yıllık tarihi bir kültüre sahip çıkıyoruz. Kumuş olduğumuz kooperatif içerisinde hediyelik eşya, dekoratif paketleme ve ambalaj malzemeleri üretimini gerçekleştiriyoruz. En bilinen güvenilir ve lezzetli harmanlardan oluşan ÇAYKUR satış noktası ile çayın kaynağını şehrimize getirdik" dedi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs salgını ile mücadelede tüm imkânları ile seferber olduklarını söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Her Eve Maske sloganıyla bugüne kadar 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar üretimimiz devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak desteğiyle bu zor günlerinde yanlarında olduk. Şehrimizin tamamına yayılan bir anlayışla dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Toplu taşıma araçları, kamu kurumları, duraklar, meydanlar ve oturma alanlarını dezenfekte ettik. Sokak hayvanlarımız da unutmadık. Sokak hayvanlarımız için beslenme odakları kurduk. Bu süreçten etkilenen esnaflarımızın mağdur olmamaları adına mazot, su faturası, ilan-reklam vergisi, yıllık çevre temizlik vergisi ve belediyemizin kiracısı olan işletmelerin kira bedellerini kapsayan 15 milyon TL'lik ekonomik destek paketini esnafımıza sunduk" dedi.

Altyapıda güçlü şehir için içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları inşa ettik. Yenilenebilir enerji için projeler hazırladık. Suyun her damlasını korumak adına çalışmalar yürüttük diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yüce, "Yüzde 58 seviyelerinde devraldığımız Akçay Barajını tamamladık. Sapanca Gölü'ne alternatif su kaynağı olacak barajımız aynı zamanda enerji üretimine de katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra Karaman'da kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde Büyükşehir kendi enerjisini üretecek. Yıllık 8,15 GWh elektrik üretilmesi hedeflenen projede çalışmalara başladık. Akyazı'da bulunan Atıksu Artıma Tesisimizin kapasitesi 13 binden 25 bine çıkarıldı. Hazırlıklarımız tamam, çalışmalar başlıyor. Şehrimizin her noktasında kanalizasyon, yağmursuyu ve içmesuyu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 24 Aylık Yatırımlar Listesi

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm

Asfaltlama Çalışmaları

Lüleci Sokak Yenileme Projesi

Alifuat Paşa Suat Yalkın Caddesi Yenileme Projesi

135 Bin Metrekare Kaldırım

37 Kilometre Beton Yol Projesi

Yazlık Caddesi Yenileme Projesi

Sakarya Caddesi Yenileme Projesi

Sağlık Caddesi Yenileme Projesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi

Maltepe Caddesi Yenileme Projesi

Erenler Şehit Yaşar Güller Caddesi

Beton V Kanal Yapımı

Fatih ve Türbe Caddesi Yenileme Projesi

Karasu İstiklal ve Mevlana Caddeleri Yenileme Çalışmaları

Ferizli Cumhuriyet Ve Fevzi Çakmak Caddeleri Yenileme Çalışmaları

Deveoğlu Caddesi Yenileme Projesi

Ulaşım, Kavşak ve Duble Yollar

Sakarya SGK Köprülü Kavşak

Sakarya'ya Yeni Otoban Çıkışı

Kumköy ve Kovan Sokak Duble Yol

Bağlar Caddesi Duble Yol

Tuzla Sanayii Caddesi Bölünmüş Yol

Teketaban-Hocaköy Köprü Genişletme

Sabahattin Zaim-Yazlık Arası Köprü Geçişi ve Duble Yol

Arifiye Duble Yol

Yeni Otoban Girişi

Çevre ve Yeni Yaşam Alanları

Sakarya Millet Bahçesi

Kocaali Bahçem Park

Karaman Engelsiz Millet Bahçesi

Katı Atık Aktarma İstasyonları

Mavi Bayraklı Sahiller

Bisiklet Yolları

Yanık Fidan Üretim Satış Merkezi

26 Çocuk Oyun Grubu

Orman Park Yenileme Projesi

Maden Deresi Ekoturizm Projesi

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası2.Etap

Fidan ve Peyzaj Satış Noktaları

Sakarya Nehri Rekreasyon Projesi

Sakarya Ticaret Merkezi

Tarım ve Hayvancılık

Yeşil Hazine: Endüstriyel Kenevir

Melen Botanik Cennet Vadisi

Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi

Kültür Ortamında Salep Yetiştiriciliği

54 Katılımcılı Arıcılık Projesi

Doğal ürünler Köy Pazarı

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi

Safran Yetiştiriciliği

Pamukova Çilek Üretim ve Eğitim Merkezi

Manda Çiftliği

Geyve Ürün Toplama Merkezi

Yapı İşleri ve Kent Estetiği

Geyve Meydan Projesi

48 Derslikli İmam Hatip Okulu ve Konferans Salonu

Çocuk Akademisi

Unkapanı Meydan Projesi

Hendek İtfaiye Hizmet Binası

Karasu SGM

Spor Dostu Şehir Sakarya

2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası

Sapanca Hacımercan Spor Tesisi

Bocce Sahaları

BMX Dünya Şampiyonası

Bisiklet Dostu 13. Şehir Unvanı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Bisiklet Müze Kafe Projesi

BELPAŞ Yatırımları

HAVASAK

Çaykur Satış Ofisi

Süt 54

Park 54

Gar Meydanı Kabak Evi

Bal 54

Yumurta 54

Fındık 54

Et 54

S.S: Sakarya Çalışan Kadınlar ve Kadın Girişimi Kooperatifi

Uçak Kıraathanesi ve Kafeterya

Kültür ve Sosyal Hizmetler

Arabalı Sinema

150 Bin Kişiye Sosyal Hizmet

Yağcıbedir Halısı

Karaca Ahmet Türbe ve Cami Restorasyonu

Altyapı ve Enerji Yatırımları

Akçay Barajı Projesi

Sapanca İçme Suyu İsale Hattı

Dijital SASKi Hizmetleri

Karapürçek İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi

Eskibıçkı ve Bıçkı Atik İçme Suyu Projesi

Yazlık Bölgesi Yağmur Suyu Projesi

Bağlar, Süleymanbey ve Köprübaşı Kanalizasyon Projesi

Karaman Güneş Enerji Santrali Projesi

Taraklı ve Geyve İçme Suyu Projesi

Akyazı Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırma Projesi

Serdivan Yağmur Suyu Projesi

Erenler Yağmur Suyu Projesi

Ferizli ve Söğütlü Kanalizasyon Projesi

Karasu İçme Suyu Projesi

Arifiye Kemaliye Grubu İçme Suyu Projesi

Taraklı Atık Su Arıtma Projesi

Adapazarı-Erenler-Serdivan Su Kayıplarını Önleme Projesi

İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvar Projesi (SCADA)

Muhtelif Yerlerde İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi

Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Yenileme Projesi

Adapazarı Yağmur Suyu Projesi

Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisinde Ultraviyole ile Dezenfeksiyon Projesi

Kuraklık ile Mücadele

Koronavirüsle Mücadele

Maske İmalatı

Dezenfekte Çalışmaları

Sosyal Destek Çalışmaları

Sokak Hayvanları Besleme Odakları

Esnaf Destek Paketi

Evde Kal Kitapla Kal Projesi

Genel Çalışmalar

Deprem Borçları

Yöresel Ürünler Pazarı

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi

Sosyal Sevgi Mağazası