Marketler açık mı, saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Market çalışma saatleri bu hafta sonu da sabah saatlerinden bu yana vatandaşların gündemine taşındı. Genelgede "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt bulurken Bakanlık, Cuma akşam başlayan ve Pazartesi sona erecek olan kısıtlama sürecinde bakkal, manav, kasap gibi işletmelerin de belirli saatlerde hizmet verebileceğini duyurmuştu. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi birçok marketin resmi sitesi üzerinden çalışma saatlerini yayımladığı bilinirken gözler "Marketler açık mı, kaça kadar?" gibi soruların yanıtında.

3 NİSAN BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Geçtiğimiz akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı İstanbul dahil birçok ilimizde uygulanıyor. Hal böyleyken 3-4 Nisan tarihlerinde vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere hafta sonu market çalışma saatlerinin nasıl olacağını merak ediyor…