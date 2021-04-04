Marketler açık mı, saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Market çalışma saatleri bu hafta sonu da sabah saatlerinden bu yana vatandaşların gündemine taşındı. Genelgede "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt bulurken Bakanlık, Cuma akşam başlayan ve Pazartesi sona erecek olan kısıtlama sürecinde bakkal, manav, kasap gibi işletmelerin de belirli saatlerde hizmet verebileceğini duyurmuştu. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi birçok marketin resmi sitesi üzerinden çalışma saatlerini yayımladığı bilinirken gözler "Marketler açık mı, kaça kadar?" gibi soruların yanıtında.
3 NİSAN BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Geçtiğimiz akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı İstanbul dahil birçok ilimizde uygulanıyor. Hal böyleyken 3-4 Nisan tarihlerinde vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere hafta sonu market çalışma saatlerinin nasıl olacağını merak ediyor…
Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.