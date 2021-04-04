Bursa’da can pazarı

Bursa Osmangazi'deki Sırameşeler Mahallesi 19 Okul Sokak'ta saat 14.00 sıralarında Hatice A.'ya (70) ait evde yangın çıktı. Aynı evde kalan Hatice A.'nın torunu Elanur D (3), engelli olan dayıları Yakup A. ve Bahadır A.'nın (23) yanında çakmakla oynadı. Bahadır A.'nın yattığı yatağın üzerindeki battaniye tutuştu. Alev battaniyeden yatağa sıçradı. O sırada kapının önünde bulunan teyze Bahar A, dumanı fark edip 2. kata koştu. Alevler içerisindeki daireden yatalak annesi Hatice A. ile yeğeni Elanur D'yi çıkaran teyze Bahar A, engelli iki kardeşini çıkaramadı. Polis, itfaiye ve 112 ekiplerine haber veren genç kadın çaresizce kardeşlerinin kurtarılmasını bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan iki engelli kardeşi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Yakup A. ve Bahadır A.'ya 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Engelli kardeşlerin evden çıkarılmasıyla rahatlayan mahalle sakinleri, yaşlı anneanneyi ve küçük torununu bir ân olsun yalnız bırakmadı. Bahar A.'nın tedavisi ayakta yapılırken, engelli kardeşlere evin önünde oksijen veren sağlık ekipleri, tedbir maksadıyla hastaneye kaldırdı.