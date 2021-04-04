CHP'lİ belediyede işe alım skandalı

Muğla'nın CHP'li Menteşe Belediyesinin işe alım ilanında 4 kişinin isimleri mülakat tarihinden bir hafta önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na e posta yoluyla bildirildiği ortaya çıktı. Menteşe Belediyesinin, KPSS şartı aranmayan 12 branşta 26 işçi alımı için 8 Mart 2021'de bir gün süren ilana çıktı. 26 kişinin 4'ünün tiyatro bölümüne alınacağı belirtildi. Mülakatların 16 Mart 2021'de yapılması duyuruldu. İşe alınma umuduyla mülakata giden 100'ün üzerinde kişi şok yaşadı. Mülakata gidenler işe alınacakların önceden belli olduğunu iddia etti.

CHP Genel Merkezi'ne 9 Mart 2021'de mail atan kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye gönderdiği e-mail'de, tiyatro bölümünde torpille işe alınacak 4 kişinin isimlerini yazdı.

Maili gönderen kişi bu isimleri önceden bildiğini yazarken, bir yandan da bu duruma tepki gösterdi.

İşte o mail:

"Sayın genel başkanım, sayın genel sekreterim, sayın yerel yönetimler sorumlusu başkanım, sayın örgüt sorumlusu başkanım; yerel seçimlerde üye bazlı yerel seçim yapılmamasından dolayı tepki olarak parti üyeliğinden istifa etmiş olsam da CHP'nin en iyisini arzulayan sade seçmenim artık. Menteşe Belediyesi tiyatro oyuncusu unvanıyla işçi alımı ilanına çıkılmış, 08.03.2021 tarihinde tek günlük olarak başvuru almış, 16.03.2021 tarihinde de mülakat yapacaktır. Mülakat bile yapılmadan size mülakatı geçecek olanların isim listesini veriyorum; 1 - Sinan Öz. 2 - Can Altıntaş. 3 - Önder Çakır. 4 - İlayda Yavuz" ifadeleri yer aldı.

e-mail'in devamında ise, "Bu arkadaşlar gerçekten o işi hak eden, şartları taşıyan liyakatli kişiler de olabilir. Ancak mülakatı yapılmayan bir işçi alımının alınacak kişilerin şimdiden belli olmuş olması ile adrese teslim iş ilanlarının arasında fark olmadığı kanaatindeyim. Bu şekilde mülakat olmadan kişilere özel iş ilanları açılacak ise Cumhuriyetin kurucu partisi olmanın ne anlamı var. Biz Mustafa Kemal'in komşusunun oğlunun bile işe alınmadığının anekdotunu insanlara anlatarak diğer partilerden farklı olduğumuzu göstermeye çalışırken, bu tip alımlara bir son verilmesini istiyorum. CHP'li belediyeler birilerinin eşinin dostunun, baba oğul, ana kızın, karı kocanın çalıştığı kurumlar değil, liyakatli kişilerin çalıştığı örnek kurumlar olmasını arzuluyoruz" diye yazdı.