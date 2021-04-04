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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Çocuğunu göremeyince canına kıydı

Çocuğunu göremeyince canına kıydı
Ordu'da, Şahin Budak boşanma aşamasındaki eşinin yanında kalan oğlunu göremeyince tabancayla intihar etti. Olay, Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kırşehir'de yaşayan Şahin Budak (35), boşanma sürecinde oldukları eşi F.B.'nin babası Y.O.'nun evine götürdüğü çocuğunu görmek için Fatsa'ya geldi. Şahin Budak, evdekilerin "Çocuk uyuyor, göremezsin" demesi üzerine sinirlendi. Evin kapısı yüzüne kapatılan Budak, iddiaya göre binanın karşısına geçerek tabancayla kalbine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kırşehir Belediyesi'nde çalışan Şahin Budak ile eşinin dün mahkemede boşanma davalarının olduğu öğrenildi.
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Çocuğunu göremeyince canına kıydı
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