Darıca Yelken Kulübü’nde ilk madalya heyecanı

Kocaeli Gebze'de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Kupası Yelken Yarışlarında mücadele eden Darıca Yelken Kulübü, ilk madalya heyecanını yaşadı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Şişecam Çayırova Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Kocaeli bölgesinden 4 kulüp ve toplam 32 sporcu katıldı. Darıca Yelken Kulübü ise, ilk resmi yarışları olan turnuvaya Benan Melis Köşker, Katre Bennu Köşker ve Levent Arslan olmak üzere 3 sporcusuyla girdi. Çekişmeli geçen yarışlarda Darıca Yelken Kulübü'nün 13 yaşındaki sporcusu Katre Bennu Köşker, Kızlar Kategorisi'nde 3. oldu. Sporcular ve yöneticiler, girilen ilk resmi turnuvadan madalya ile dönülünce büyük mutluluk yaşadı. İHA