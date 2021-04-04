Diyarbakırlılar "Sanata Kayıtsız Kalma"dı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın "Sanata Kayıtsız Kalma" sloganıyla ücretsiz açtığı kurslar, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kent Konservatuarı sanatçıları tarafından piyano, keman, gitar, kabak kemane, kaval, çello, klarnet, ney, yan flüt ve resim branşlarında derslerinin verildiği kurslardan 500 kişi faydalanıyor.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenciyle gerçekleştirilen kurslar 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Yeni kursiyer alımlarının ise Haziran ayında başlaması planlanıyor.