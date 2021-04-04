Düğün konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açmıştı! Tüfeğiyle gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 03 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00 sıralarında Beykoz İlçesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir düğün konvoyu esnasında havaya ateş açıldı.

İstanbul Polisi soruşturma başlatarak çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Havaya ateş ettiği tespit edilen A.Y. isimli şüpheli olayda kullanmış olduğu av tüfeği ile birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.