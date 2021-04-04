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Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:49

Düğün konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açmıştı! Tüfeğiyle gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Düğün konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açmıştı! Tüfeğiyle gözaltına alındı

’da bir düğün konvoyu sırasında havaya ateş açan bir kişi; olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 03 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00 sıralarında Beykoz İlçesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir düğün konvoyu esnasında havaya ateş açıldı.

İstanbul Polisi soruşturma başlatarak çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Havaya ateş ettiği tespit edilen A.Y. isimli şüpheli olayda kullanmış olduğu av tüfeği ile birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Düğün konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açmıştı! Tüfeğiyle gözaltına alındı
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