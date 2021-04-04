Dünya rekoru İstanbul’da kırıldı

Dünya Atletizm Birliği tarafından Elite Label kategorisinde gösterilen ve Avrupa'da ilkbaharda koşulan tek yarı maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Yarı Maratonu bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yenikapı'dan başlayan yarış parkuruna bu yıl Galata Köprüsü de eklendi. Sporcular, Galata Köprüsü'ne geldikten sonra geri dönerek Fatih'e doğru koştu. Haliç Köprüsüne gelmeden U dönüşü gerçekleştiren katılımcılar Yenikapı'daki başlama noktasına dönerek yarışı tamamladı.

KENYALI ATLERLER DAMGA VURDU

Spor İstanbul tarafından N Kolay sponsorluğunda bu yıl 16'ıncısı düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı sporcu rüzgarı esti. Dünyaca ünlü atletlerin koştuğu maratonda, hem kadınlar hem de kadınlar kategorisinden olmak üzere iki rekor kırıldı. Maraton'da yarışan Kenyalı atletler iki kategoride de ilk üç sırayı kimseyle paylaşmadı.

DÜNYA REKORU KIRILDI

Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesi ise dünya rekoru kırarak birinci olurken vatandaşları Yalemzerf Yehualaw ikinci, Hellen Obiri ise üçüncü oldu. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, 59.32'lik dereceyle yarışı tamamlayarak İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu. Kandie'nin ardından Kenyalı koşucu Geoffrey Kamworor ikinci, ve yine Roncer Kipkorir de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Türk sporcularda erkekler kategorisinde yarışan Kaan Kigen Özbilen 1.02.36'lık ilk sırada geldi. Aras Kaya ikinci, Halil Yaşin ise yarışı üçüncü olarak tamamladı. Kadınlar kategorisinde de Yasemin Can 1.08.32'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, Yasemin Can-Arslan ikinci, Büşra Nur Koku da üçüncü oldu.