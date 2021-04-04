"EKAY ile Bağlar'ın çevre sorunu tarihe karışacak"

Diyarbakır AK Parti Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun gayretleriyle hayata geçirilen hizmetler Diyarbakır'ın geleceğine yön veriyor. Çevre sorunu çözerek aynı zamanda bölgenin ekonomisine katkı sunacak Ekay Projesi için Valimize ilçem adına teşekkür ediyorum " dedi.

BAĞLAR'IN KÖTÜ KOKU ÇİLESİNE SON

Kısa adı Ekay olan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi'nin temeli geçtiğimiz hafta Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde atıldı.

Yıllardır bölge halkının tepkisine ve şikayetine konu olan vahşi depolamaya son verin sağlık için risk oluşturan çevre sorununa son verecek proje sevinçle karşılandı.

Vahşi depolamanın en çok Bağlar halkını olumsuz etkilediğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ekay projesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

"ÇEVRE SORUNUNA SON VEREN PROJE İÇİN VALİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Projenin getirisinin fazla olduğunu anlatan Beyoğlu,"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun takdire şayan gayretleriyle şehrimizin geleceğine yön veren projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan biri ilçemizde ve şehrimizde ciddi anlamda çevre sorununa neden olan vahşi depolamaya son verecek olan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi projesi olup hem Büyükşehir Belediyemizin kasasından para çıkmayacak hem de burada enerji elde edilecek.Büyükşehir Belediyesi yüzde 28 gibi önemli bir rakamla da gelir elde etmiş olacak.

20-25 yıl boyunca bu sorunu çözmeyerek Bağlar'ı ve Diyarbakır'ı kaderine terk eden bir zihniyet vardı.Hamd olsun artık şehrimize ve milletimize hizmet etmeye adanmış bir anlayış var. Sayın Valimize ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.