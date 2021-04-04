15 Temmuz darbe girişimine 103 gün kala, Montrö Boğazlar Anlaşmasını bahane ederek bildiri yayınlayan 103 emekli amirale AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten de tepki geldi.

Dün gece 01.18'te sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın zaferini gösteren bir fotoğraf paylaşan Başkan Ellibeş, "Başka bildiri tanımıyoruz, hodri meydan" dedi. Türkiye'de vesayet dönemlerinin geride kaldığını, Türkiye'yi bölmek, parçalamak, vesayetle yönetmek isteyenlerin 15 Temmuz'da gerekli dersi aldığını ancak hala aynı düşüncede olanlar varsa bunlara da gerekli dersi vermekten milletimizin geri kalmayacağını belirterek, "Vesayet hayaliyle yaşayıp, vatansever olamazsınız. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. Cumhuriyeti korumak için demokrasiyi korumak gerekir" dedi.