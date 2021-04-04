Ersoy’dan bildiriye sert tepki

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, gece yarısı 103 emekli amiralin sözde Montrö anlaşması üzerinden seçilmiş hükümete bildiri yayınlamasına sert tepki gösterdi. Ersoy; "İster emekli olsun ister muvazzaf hiç kimsenin gece yarısı bildirileriyle siyasete akıl veya ayar verme yetkisi de yoktur haddi de! Bu millet 15 Temmuz'da muhtıra ve darbe heveslilerine gereken cevabı vermiştir" dedi.

BASKI KURMAK İSTENDİ

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu ülkede yıllarca sayıları az ama etkili bir azınlık siyasette kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayan veya inanmayan kişilerin kendilerini yönetmesini hazmedememiş, doğrudan veya el altından seçilmiş hükümete, STK' lara ve özgür halk topluluklarına ayar vermeye, baskı, tehdit, kumpas veya darbelerle susturmaya çalışmıştır. Ülkemizin demokrasisine, özgürlüğüne ve gelişimine engel olmuştur. Bu serbest seçim ve demokrasiye inanmayan azınlık yıllarca hem toplumun vicdanında mahkûm olmuş, hem hukuk karşısında son yıllarda gereken cevabı almıştır. Bu günde aslında Montrö anlaşması bahane ederek sözde laiklik ve çağdaşlık üzerinden halkın inancına ve özgürlük alanına, hükümete bildiri yayınlamak sureti ile baskı kurmak istenmiştir. Bizim kendilerini bu ülkenin sahibi gibi gören bu kişilere ve zihniyete bir kez daha tavsiyemiz, artık sizin mevsiminiz geçti, özlediğiniz o günler sona erdi. Bu ülkenin gerçek sahibi bu millettir, bu millet ne istiyorsa, kimi seçiyor ve kendilerini yönetmesini istiyorsa buna herkesin saygı duyması, bir dahaki millet tercihine kadar susarak ve demokrasi hazmetmesidir."