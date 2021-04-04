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Giriş Tarihi: 4.4.2021 17:15

yeni haftaya yağışla başlayacak

İHA
Eskişehir yeni haftaya yağışla başlayacak

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece geç saatlerde başlayıp Pazartesi gün boyunca etkili olacak kuvvetli, çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Eskişehir ve çevresinde bu gece başlaması tahmin edilen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle Eskişehir'in kuzeybatısı ve Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi ile Alpu ilçelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Pazartesi akşam saatlerine doğru etkisini azaltacak yağış için meteoroloji, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı vatandaşları uyardı. Sağanak yağışların Bursa çevresinde, Bilecik il genelinde, Kütahya merkezi ile kuzey kesimlerinde etkili olacağını belirtti.

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Eskişehir yeni haftaya yağışla başlayacak
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