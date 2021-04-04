Etekli hırsızlık kameralara yakalandı

Konya merkez Karatay ilçesi iki gece önce asansör malzemeleri ve tamiratı üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önüne gelen etekli 3 hırsız, görüntülenmemek için önce iş yerinin sonra da civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını kırdı. Daha sonda etekleri çıkartarak kapısını zorlayarak içeri girdikleri iş yerinden yaklaşık 25 bin TL değerinde bilgisayar ve değişik malzemeler çalan kar maskeli şüpheliler kayıplara karıştı.

Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.