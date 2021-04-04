Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Etekli hırsızlık kameralara yakalandı
Giriş Tarihi: 4.4.2021 09:43

Etekli hırsızlık kameralara yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Etekli hırsızlık kameralara yakalandı

’da kadın kıyafeti giyerek girdikleri iş yerinden 25 bin TL değerinde malzeme çalan 3 hırsız güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Konya merkez Karatay ilçesi iki gece önce asansör malzemeleri ve tamiratı üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önüne gelen etekli 3 hırsız, görüntülenmemek için önce iş yerinin sonra da civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını kırdı. Daha sonda etekleri çıkartarak kapısını zorlayarak içeri girdikleri iş yerinden yaklaşık 25 bin TL değerinde bilgisayar ve değişik malzemeler çalan kar maskeli şüpheliler kayıplara karıştı.

Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Etekli hırsızlık kameralara yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA