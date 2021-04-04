FETÖ’cüleri İtalya’ya kaçıran çete çökertildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, firari olan ya da yargılama süreci devam eden başta FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmelerini organize eden bir çete olduğu belirlendi.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 Nisan saat 00.30'da çete üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aynı çetenin 4 üyesi, Urla'da bir tekne içerisinde Afganistan ve İran uyruklu 109 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlanırken yakalandı. Takip edilen tekne Urla'daki Merdivenli Koy'da denize açılmak üzereyken durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 4 çete üyesi zanlı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sığınmacıları taşıyan teknenin motorunda arıza tespit edildiği ve kötü hava şartları altında batmasının muhtemel olduğu belirtildi. Avrupa'ya gitme hayaliyle organizatörlere yüklü miktarda para verdiğini söyleyen sığınmacılar, bindikleri teknenin çok kalabalık olduğunu dile getirdi.