Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: Vatan sağ olsun

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 81 askerimizin şehit olduğu, Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri olan TCG Dumlupınar kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada: "Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri yaşandığında takvimler 4 Nisan 1953'ü gösteriyordu.NATO tatbikatından Gölcük'e dönüşe geçen TCG Dumlupınar Denizaltımız, İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı'nın derinliklerine gömüldü.86 kişiden oluşan vatan kahramanı mürettebattan sadece 5 askerimiz gazi olarak kurtulurken, 81 askerimiz şehit oldu.Bu büyük faciadan geriye ise; telsizden yankılanan ve asla unutulmayacak olan "vatan sağolsun" sözleri kaldı.Kahraman şehitlerimizi 68.yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah" dedi.