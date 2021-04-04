Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: Vatan sağ olsun
Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:49

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: Vatan sağ olsun

ABBAS ÇAKAR
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: Vatan sağ olsun

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 81 askerimizin şehit olduğu, Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri olan TCG Dumlupınar kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Büyük faciadan geriye, telsizden yankılanan ve asla unutulmayacak olan ‘vatan sağ olsun’ sözleri kaldı” dedi.

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 81 askerimizin şehit olduğu, Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri olan TCG Dumlupınar kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada: "Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri yaşandığında takvimler 4 Nisan 1953'ü gösteriyordu.NATO tatbikatından Gölcük'e dönüşe geçen TCG Dumlupınar Denizaltımız, İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı'nın derinliklerine gömüldü.86 kişiden oluşan vatan kahramanı mürettebattan sadece 5 askerimiz gazi olarak kurtulurken, 81 askerimiz şehit oldu.Bu büyük faciadan geriye ise; telsizden yankılanan ve asla unutulmayacak olan "vatan sağolsun" sözleri kaldı.Kahraman şehitlerimizi 68.yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: Vatan sağ olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA