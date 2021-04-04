İstanbul'da akılalmaz kavga! Defalarca otobüsü tekmeledi!

Olay geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüs şoförüyle bir motosiklet sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan bir yolcu, iddiaya göre motosiklet sürücüsü ve olay yerine gelen zihinsel engelli olduğu ileri sürülen bir kişiye küfür etti.

DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ

Küfür iddiası üzerine ortalık tekrar gerildi. Bunun üzerine otobüs şoförü olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosikletin sürücüsü otobüsün peşinden koşarken, zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi de otobüsü defalarca tekmeledi. Yaşananlar yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Bir süre sonra otobüs olay yerinden ayrılarak güzergahına devam etti.



Ahmet Günay