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Giriş Tarihi: 4.4.2021 13:09

'da düğün konvoyunda ateş açan yakalandı!

DHA
İstanbul'da düğün konvoyunda ateş açan maganda yakalandı!

Son dakika: Beykoz'da, düğün konvoyundaki otomobillerden birinden inerek pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş eden A.Y. polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan A.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı...

Son dakika haberi:İstanbul Beykoz'da dün araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyu, İshaklı Köyü yolu üzerinde durarak yolu trafiğe kapatmıştı.

Konvoydaki araçlardan birinden inerek pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş eden kişi, tüfeği konvoydaki başka birine vererek aracına binmişti. O anlar cep telefonu kamerasına da yansımıştı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek havaya ateş eden A.Y'yi, av tüfeğiyle birlikte aynı gün yakaladı. Gözaltına alınan A.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da düğün konvoyunda ateş açan maganda yakalandı!
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