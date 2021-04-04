İstanbul'da iğrenç olay! Tesisatçı sapık çıktı: Bir kere öpsem ne olur!

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta yaşayan 40 yaşındaki E.K.'nın evindeki tadilat işi için şüpheli Veysel T. ile anlaştığı anlatıldı. Veysel T.'nin 5 gün boyunca E.K.'nın evine gelerek boya işlerini yaptığı ve olay günü tekrar geldiği belirtildi.
İddianamede şüpheli Veysel T.'nin tamiratının geç saatlere kadar sürdüğü ve E.K.'nın, "saat geç oldu yarın devam edersin" dediği bunun üzerine ise Veysel T.'nin "iki saatlik işim kaldı bunun için yarın gelemem" diyerek yanıt verdiği kaydedildi. Veysel T.'nin duvara sürdüğünü alçının kurumasını beklerken o sırada müşteki kadının odasına girerek kilitleyerek yattığı belirtildi. Ardından Veysel T.'nin E.K.'nın odasına gelerek kapının arkasındaki anahtarı düşürmeye çalıştığı ve tartışmaya başladıkları aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Veysel T.'nin "bir kere öpsem ne olur" diyerek cinsel saldırıda bulunmasının ardından E.K.'nın şüpheliyi evden kovmaya çalıştığı bu sırada ise Veysel T.'nin, hakaret içeren sözlerde bulunduğuna yer verildi. Veysel T.'nin E.K. ile birlikte olmak istemesi sırasında müşteki kadının kolunu tutarak basit tıbbi müdahalelerle giderilebilecek şekilde yaraladığı ve olay sonrasında şüphelinin E.K.' ya mesaj atarak " benimle birlikte olmuyorsun diye ismini yayacağım " diyerek tehdit ettiği anlatıldı.
Cinsel saldırıya uğrayan E.K.'nın şikayetçi olduğu ve şüpheli Veysel T.'nin suçlamaları kabul etmediğinin yer verildiği iddianamede, Veysel T.'nin üzerine atılı cinsel taciz, cinsel saldırı, hakaret suçlarını işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır denildi.
Şüphelinin 'hakaret, 'cinsel taciz', 'tehdit' suçlarından 8 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.