İstanbul'da kamyon dehşeti! 7 araca çarparak durabildi...

"BİZİM EVE DE GİREBİLİRDİ"



Sokakta bulunan apartmanın giriş katında oturan Ceyda Alat ise, "Bir anda bir gümbürtü geldi. Giriş katında oturuyoruz, evin içine girdi sandık. Sonra bir çıktık bütün arabalar pert. Bizim şahsi aracımız da perte çıktı. Toplamda 7 araç hasar gördü. Pert olan 2 araç var, kalanları hasarlı. Bizim eve de girebilirdi, çok yakında duruyordu. Köpek korkudan saatlerce içeri giremedi. Bu hasarı kim karşılayacak bilmiyorum ama bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.