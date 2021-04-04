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Giriş Tarihi: 4.4.2021 15:23

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ilçesi Kuyu mahallesinde 3 evde çıkan yangın, yapılan zamanında yapılan müdahale ile komşu evlere sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Çermik ilçesi Kuyu mahallesinde dün gece 3 evde yangın çıktığı ihbarı üzerine teyakkuza geçti. Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde bulunan 4 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Mahalledeki 3 ev, bahçede bulunan samanlık ve odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi kontrol altına alındı.

Ekiplerin, yangını, birbirine çok yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alması olası bir faciayı engelledi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, sabaha kadar devam eden soğutma çalışmalarıyla söndürüldü.

İlk incelemelere göre yangının, kundaklama nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi
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