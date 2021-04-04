Kaçakçılara darbe

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde daha önce tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 350 adet gümrük kaçağı puro, bin 240 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, 300 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 60 şişe değişik markalarda alkollü içki, 25 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 2 bin adet doluma hazır boş içki şişesi, 250 adet içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem yaplıdı.