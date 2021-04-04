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Giriş Tarihi: 4.4.2021 14:19

’da uyuşturucuya geçit yok

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI

’ın ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri bir ev içerisinde yaptıkları aramada Bonzai maddesi ele geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler adrese baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada M.K isimli şüphelinin üst aramasında 28,71 gr sentetik kannobinoid olarak bilinen bonzai maddesi, U.E, B.Ö, M.S.Y ve M.Y isimli şüphelilerin üzerinde de çeşitli miktarlarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Toplamda 89,09 gr bonzai maddesi elde geçirilirken şüpheliler gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

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Kahta’da uyuşturucuya geçit yok
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