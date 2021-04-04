Kahta’da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler adrese baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada M.K isimli şüphelinin üst aramasında 28,71 gr sentetik kannobinoid olarak bilinen bonzai maddesi, U.E, B.Ö, M.S.Y ve M.Y isimli şüphelilerin üzerinde de çeşitli miktarlarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Toplamda 89,09 gr bonzai maddesi elde geçirilirken şüpheliler gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.