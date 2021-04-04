Kayıp gencin cesedi ormanda arandı, 4 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı Aydın Zengin'in (32) cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu.



Aydın Zengin

Alınan bilgiye göre, 2020 yılının Aralık ayından beri kendisinden haber alınamayan merkeze bağlı Beycuma Beldesinde yaşayan genç ile ilgili ailesinin de kayıp ihbarında bulunmaması üzerine Jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği olayda başlatılan çalışmada olayı baba S.Z'nin işlediği ortaya çıktı.

Olayın öğrenilmesinin ardından Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturmada baba S.Z. jandarmada verdiği sorgusunda oğlunu öldürdüğünü itiraf ederek cesedi köyünün 3 kilometre uzağındaki başka bir ormanlık alana gömdüğünü söyledi.



Baba S.Z.

Verilen ifadenin ardından baba Z.S bahse konu ormanlık alana jandarma ekipleri ile hareket etti. Gencin cesedi gömüldüğü yerde bulunarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba Z.S ile üvey anne Ü. Z'nin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, baba Z.S'nin aile içi yaşanan oğlunu define arama bahanesiyle ormana çağırdığı burada cinayeti işlediği iddia edilirken, oğlunu soran komşulara başka bir şehre gittiğini söylediği bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan alınan bilgide, S.Z'nin cinayeti tek başına işlememiş olabileceğini düşünen savcılık, cinayet ile ilgili üvey anne Ü.Z, komşusu ve Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Z'yi gözaltına alındığı öğrenilirken, jandarmanın Çanakkale'ye gittiği bildirildi.

Bu arada, yaklaşık 4 ay önce öldürülen Aydın Zengin'in cenazesinin Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak köye defnedilmeye götürüldüğü öğrenilirken gözaltına alınanların 5 Nisan 2021 Pazartesi günü (bugün) mahkemeye çıkarılmalarının beklediği alınan bilgiler arasında yer aldı.