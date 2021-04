‘Kedi metal’ grubunun ilk şarkısı yayınlandı

ABD'de, gerçek kedilerin vokal yaptığı metal grubu Cattera, "Hunger of the Beast" isimli ilk şarkısını yayınladı. Çok sayıda miyavlamanın yanında gürleyen gitarların yer aldığı parça sokak kedilerine bağış toplamak amacıyla hazırlandı. Şarkıdan elde edilen gelirler, ABD'nin New York kentinde bulunan Brooklyn bölgesindeki kâr amacı gütmeyen kedi kurtarma ekibi Whiskers-AGoGo'ya bağışlanacak. NME'nin haberine göre grubun solisti olan Roope-Shakir isimli kedi, Fearless Records'ın yöneticisi Anna Mrzyglocki kendisini sahiplenmeden önce bir hayvan barınağının sakiniydi. Roope- Shakir'in ağzından Cattera'nın şarkısının çıkışının duyurulduğu Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sokaklardan geldiğinizde söyleyecek çok şeyiniz ve size yardım edecek pek çok arkadaşınız olur. Neyse ki sıkı kedi metali yazmama ve bunu yaymama yardımcı olan bazı endüstri bağlantılarım var. CATTERA. Bu perşembe." Independent Türkçe