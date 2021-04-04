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Giriş Tarihi: 4.4.2021 17:17

Kepenkleri indirip balkonu açık unuttular: 22 kişiye 76 bin lira ceza kesildi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kepenkleri indirip balkonu açık unuttular: 22 kişiye 76 bin lira ceza kesildi

Küçükçekmece’de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Polisten gizlenmek amacıyla iş yerinin kepenklerini indiren bir işletmeci, balkonun kapısını açık unutunca yakayı ele verdi. Adrese baskın düzenleyen polis içeride bulunan 22 kişiye toplamda 76 bin lira para cezası kesti.

Son dönemlerde Koronavirüs vakalarının artış göstermesi ve birçok ilde cumartesi kısıtlamasının geri gelmesiyle Koronavirüs denetimlerine hız verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere dün bir yenisi daha eklendi

BALKON KAPISINI AÇIK UNUTTULAR

Küçükçekmece'de ilçe genelinde Koronavirüs denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, kepenkleri kapalı bir iş yerinin balkonunun açık olduğunu fark etti. Adresi takibe alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri içerisinde çay servisi yapıldığını ve oyun oynandığını tespit etti. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 22 kişiye "1593 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci Maddesi" gereğince toplamda 76 bin 318 lira idari para cezası uyguladı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Söz konusu iş yeri ise amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Kepenkleri indirip balkonu açık unuttular: 22 kişiye 76 bin lira ceza kesildi
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